Будинок для літніх людей «Ти не один»

Інвалідність
Літнім людям з повною або частковою втратою здатності до самообслуговування.
Персонал пансіонату надає допомогу постояльцям в пересуванні, прийнятті їжі, дотриманні гігієни. Також здійснюється допомога по пересуванню і супровід на прогулянці.
Мережа приватних пансіонатів для літніх людей «Ти не один» – це спільнота фахівців, які бачать свою місію в тому, щоб допомагати та забезпечувати гідне життя, тим, хто потребує цього найдужче – літнім та хворим людям.
Кожен пансіонат для літніх людей обладнаний за європейськими стандартами, а рівень обслуговування персоналу постійно вдосконалюється: медсестри та доглядальниці відвідують спеціалізовані тренінги, реабілітологи, масажисти та лікарі – профільні семінари.
В будинках створені комфортні умови проживання для літніх людей: затишна територія, просторі кімнаті з сучасними меблями, різноманітне та цікаве дозвілля. Організований професійний догляд за прикутими до ліжка пацієнтами та людьми з обмеженими можливостями, хворими на деменцію, Альцгеймер тощо. Пацієнти забезпечені сучасним спеціалізованим обладнанням, для них доступна кваліфікована профільна допомога: фізична та психологічна реабілітація, масаж, допомога при відновленні та пересуванні.
Приватний пансіонат для престарілих «Ти не один» – це багаторічний досвід, людський сервіс та безумовна повага до постояльців. Спільнота фахівців, досвід та професіоналізм яких підтверджений дипломами та вилікуваними хворими. Родина, в якій затишно та безпечно.
Ми постійно вдосконалюємо свої навички та досвід, працюємо над тим, щоб забезпечити гідний сервіс та професійну опіку літній людині у кожному місті України.
Трансфер людей з обмеженими можливостями від ліжка до ліжка.
Перевезення пацієнта з лікарні додому.
Підйом пацієнта на поверх.
Госпіталізація хворого до лікарні, або на обстеження.
Літнім людям з повною або частковою втратою здатності до самообслуговування.
Людям, які потребують відновного лікування та реабілітації.
Престарілим людям, що мають проблеми з пам’яттю (хвороба Альцгеймера, деменція)
Людям, які потребують догляду і додаткової побутової допомоги
На Софіївський Борщагівці розташований затишний приватний будинок для літніх людей «Ти не один». Збудований у тихому місці, обладнаний усім необхідним, теплий та сучасний, він сподобається вам та вашому родичеві. Просторий, з сучасним дизайном та облаштуванням, він стане другою домівкою для вашої близької людини.
Пансіонат повністю облаштований під потреби літньої людини: затишна веранда на вулиці з низькими сходами та перилами. Просторі кімнати з санвузлами та комфортними меблями. Широкі коридори та велика кімната відпочинку. За потребою, хворому пожильцеві встановлюється функціональне ліжко з противопролежневим матрацом та електроприводом.
Літня людина «зростається» зі своєю домівкою, бо в ній «живуть» пам’ятні речі та дорогі спогади. Власний дім для дідуся чи бабусі – це не просто стіни, це – все життя. І саме тому їм психологічно тяжко покидати його, навіть, переїжджаючи у кращі умови. Ми добре розуміємо ці складнощі, тож створили теплу, затишну, «родинну» атмосферу у будинку для людей похилого віку у Харкові, щоб кожен постоялець як найлегше переніс глобальні зміни у своєму житті та швидше адаптувався до нових реалій.
В теплому, просторому та зручно облаштованому будинку літня людина повністю позбавлена від побутового клопоту. Вона смачно та правильно харчується, багато відпочиває та гуляє, дотримується режиму дня. А найголовніше, вона не почуває себе самотньою та розгубленою. Поряд з нею чемні та турботливі співробітники, однолітки та однодумці. Спілкування, цікаве дозвілля наповнюють кожен день радістю, допомагають перенести переїзд максимально легко.
Переїзд до пансіонату для літніх людей у Львові – оптимальний спосіб вирішення складної сімейної ситуації. Якщо ви, з поважних причин, не в змозі забезпечити близькій людині своєчасну та необхідну допомогу чи професійний догляд, ми пропонуємо зробити це за вас.
В приватному будинку для літніх людей «Ти не один», що розташований у тихому куточку міста Львів, створені всі умови для комфортного та спокійного проживання літньої людини. Тут отримає допомогу кожен: бабуся чи дідусь похилого віку, людина, хвора на деменцію або Альцгеймер. Фахівці центру відновлять після інсульту та травм, професійні доглядальниці забезпечать нормальне життя пацієнту, прикутому до ліжка. Оселитися в нашому будинку можна на будь-який час: від трьох днів до постійного проживання.
Івано-Франківська філія була заснована у 2018 році. Вона складається з трьох котеджів підвищеної комфортності, розташованих у мальовничому куточку. Домівки оточують розкішні дерева та декоративні кущі. Літні люди багато гуляють по території, для їх зручності часто встановлені лавки, влітку – криті гойдалки.
Котеджі розділені за «спеціалізацією»: одноповерховий з басейном – для лежачих хворих, двоповерховий з жіночим та чоловічим окремими поверхами, та житлово-господарський двоповерховий будинок. В ньому на першому поверсі розташовані гараж та господарський блок, на другому – номери постояльців. Усі кімнати окремі, розраховані на 3-5 пожильців. Обставлені зручними меблями, обладнані сигналами екстреного виклику. Наразі філія розрахована приблизно на 45-50 осіб, але, в майбутньому, планується розширення закладу у зв’язку з великою популярністю серед населення.
Приватний пансіонат для літніх людей у Дніпрі – це сучасний заклад,в якому дотримуються європейських стандартів щодо проживання людей похилого віку. Комфортні та просторі номери, досвідчені та ввічливі співробітники, ошатна будівля та територія. Професійний догляд, ретельний медичний нагляд та реабілітація допомагають хворим людям адаптуватися до нового способу життя, швидко відновитися після лікування.
У Дніпровський філії ми забезпечуємо не тільки комфортні умови проживання, а й цікаве, різноманітне дозвілля для людей похилого віку. Вони багато спілкуються з однолітками, мають змогу займатися улюбленою справою: шити або танцювати, читати чи малювати у тиші або співати у хорі. Для людей, що не мають змогу пересуватися самостійно, також створені комфортні умови, щоб вони не страждали від свого недугу та мали змогу жити максимально можливим яскравим життям.
Повноцінне та спокійне життя для літніх тернопільчан – місія нашої філії у цьому місті. Ми збудували простору оселю зі зручними умовами для літніх та хворих людей, обладнали її сучасними меблями та покликали до роботи справжніх фахівців. В приватному пансіонаті «Ти не один» Тернополя є все, що знадобиться вашому родичеві: професійний догляд, збалансоване харчування, цікаве дозвілля та медична допомога.
Він не буде почуватися самотнім, бо навколо нього завжди є однодумці, друзі та доброзичливий персонал. Ми забезпечимо йому гідну старість, допоможемо прожити поважні роки у спокої, затишку та безпеці.
Приватний пансіонат для літніх людей у Луцьку забезпечує кваліфікований догляд та комфортні умови проживання своїм постояльцям. Ми обладнали просторі кімнати зручними меблями, встановили функціональні ліжка для лежачих хворих. Забезпечили усім проживаючим послуги досвідчених фахівців та цікаве, різноманітне дозвілля, збалансоване харчування. Та, найголовніше: створили доброзичливу, затишну, «родинну» атмосферу для кожного постояльця, яка допомагає адаптуватися йому до нового, незвичного стилю життя.
У Луцькому будинку для літніх людей «Ти не один» працюють лише досвідчені фахівці, починаючи від доглядальниць до профільних лікарів. Вони постійно вдосконалюють свої навички, щоб надавати сучасну та дієву допомогу кожному нашому пожильцеві. Ми професійно проводимо відновлюючи та реабілітаційні процедури, допомагаємо пацієнтам з деменцією та Альцгеймером не «випасти» з життя та якнайдовше зберегти ясний розум а здатність до самообслуговування.
Пансіонат для людей похилого віку – будинок, де ваша близька людина буде доглянута та в безпеці. У приватному будинку для літніх людей міста Хмельницький є все, що потрібно бабусям, дідусям або хворим чи пацієнтам з обмеженими можливостями: професійний догляд, побутова допомога, медичний нагляд та грамотна реабілітація. А ще, розрада від самотності та таке необхідне у поважному віці спілкування. Знаходячись серед однолітків та доброзичливого персоналу, літні люди «розквітають». Вони знову знаходять сенс життя у віці, коли діти та онуки далеко, а багатьох друзів, на жаль, вже немає поряд.
У приватному пансіонаті вони, нарешті, мають змогу займатися улюбленою справою: співати, танцювати, малювати або вдосталь читати книжки. Вони завжди можуть потеревенити з сусідами та друзями, або, навіть, розпочати романтичні стосунки. Так, таке теж нерідко трапляється. Позбавлені побутових турбот та хвилювань за власне здоров’я, вони починають життя з «чистого аркушу», бо, нарешті, в змозі відчути, що таке, по-справжньому, гідна старість.
Наш старенький дядько залишився зовсім самотнім та потребував постійного нагляду. На жаль, ми проживаємо на іншому кінці міста, усі працюємо, тож були не в змозі часто відвідувати та допомагати йому. Після довгих роздумів було прийняте рішення про переїзд до приватного пансіонату. Будинок шукали з «досвідом», підбирали за відгуками, приїжджали на ознайомчі зустрічі. «Ти не один» припав до душі облаштуванням, професійним рівнем персоналу та й самі пожильці під час візиту хвалили умови життя, виглядали охайними та задоволеними. Тож, ми зупинилися на ньому, і жодного разу про це не пожалкували. Дядько задоволений, каже, нарешті, живе у спокої та затишку. А ми навідуємо його при кожній можливості, та завжди дякуємо персоналу закладу.
В мене персональна подяка. Хочу сказати велике «дякую» доглядальниці Ірині та доктору Миколаю Петровичу. Вони опікувались батьком, який проходив реабілітацію після інсульту у будинку «Ти не один». Своїм професіоналізмом та уважністю вони допомогли йому швидко встати на ноги, повернутися до нормального життя. Ірина стерпіла усі примхи та капризи хворого, чемно ставилася та допомагала з гігієною так, що доросла людина не почувала себе ніяково. Дякую вам, та бажаю професійного росту і вдячних постояльців.
Дуже нервував перед поселенням, бо хвилювався за свою стареньку матусю: як вона переживе такі важливі зміни. До цього ніколи не мав справи з будинками для літніх, але необхідність працювати за кордоном змусила піти на такий крок. Відразу скажу, побоювання виявилися марні. У пансіонаті «Ти не один» мені сподобалася ошатна та комфортна обстановка, доброзичливе ставлення персоналу до стареньких. Матуся теж задоволена, знайшла собі нових подруг та дуже нахвалює життя у будинку. Дякую.