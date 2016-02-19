Будинок для літніх людей «Ти не один»

Мережа приватних пансіонатів для літніх людей «Ти не один» – це спільнота фахівців, які бачать свою місію в тому, щоб допомагати та забезпечувати гідне життя, тим, хто потребує цього найдужче – літнім та хворим людям.

Кожен пансіонат для літніх людей обладнаний за європейськими стандартами, а рівень обслуговування персоналу постійно вдосконалюється: медсестри та доглядальниці відвідують спеціалізовані тренінги, реабілітологи, масажисти та лікарі – профільні семінари.

В будинках створені комфортні умови проживання для літніх людей: затишна територія, просторі кімнаті з сучасними меблями, різноманітне та цікаве дозвілля. Організований професійний догляд за прикутими до ліжка пацієнтами та людьми з обмеженими можливостями, хворими на деменцію, Альцгеймер тощо. Пацієнти забезпечені сучасним спеціалізованим обладнанням, для них доступна кваліфікована профільна допомога: фізична та психологічна реабілітація, масаж, допомога при відновленні та пересуванні.

Приватний пансіонат для престарілих «Ти не один» – це багаторічний досвід, людський сервіс та безумовна повага до постояльців. Спільнота фахівців, досвід та професіоналізм яких підтверджений дипломами та вилікуваними хворими. Родина, в якій затишно та безпечно.

Ми постійно вдосконалюємо свої навички та досвід, працюємо над тим, щоб забезпечити гідний сервіс та професійну опіку літній людині у кожному місті України.

Трансфер людей з обмеженими можливостями від ліжка до ліжка.

Перевезення пацієнта з лікарні додому.

Підйом пацієнта на поверх.

Госпіталізація хворого до лікарні, або на обстеження.